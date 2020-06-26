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Обещала помочь с поступлением - в Актобе мошенница выманила 3 млн

Подозреваемая находится под подпиской о невыезд.

Фото : Vse4226 июня 2020, 02:00

Жителей города Эмба в Актюбинской области мошенница "развела" на 3 миллиона тенге, сообщает zakon.kz.

Astana TV передает, что женщина обещала помочь с поступлением на грант в университет и приобрести жилье по низкой цене.

Три эпизода, что установили полицейские, произошли в прошлом году, но потерпевшие обратились с заявлениями только сейчас.

В среднем, за свои услуги подозреваемая просила 900 тысяч тенге. Один пострадавший, надеявшийся, что мошенница поможет ему купить квартиру, арестованную банком, отдал ей больше миллиона.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Потерпевшие обратились в полицию лишь в июне 2020 года. Проводятся следственные действия по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - говорит руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.


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