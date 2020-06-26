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"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

Фото : sportbox26 июня 2020, 06:18

"Ливерпуль" стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания турнира, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В четверг идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

В активе "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" - 63. "Ливерпуль" стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90. Чаще "Ливерпуля" чемпионат выигрывал только "Манчестер Юнайтед" (20).

"Ливерпуль" 14 раз занимал второе место в чемпионате, также на счету клуба семь побед в Кубке Англии, восемь - в Кубке английской лиги, что является рекордом.

Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов, трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы).


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