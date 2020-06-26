В столице Ирана прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В министерстве обороны назвали причину взрыва.
Фото : Twitter26 июня 2020, 06:53
В восточной части Тегерана произошел взрыв газа, из-за чего в небе появилась яркая вспышка, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным портала Nour News, в районе одного из центров минобороны Ирана взорвался резервуар с техническим газом, но к объектам вооруженных сил страны это происшествие отношения не имело.
Репортер New York Times Фарназ Фассихи прокомментировала информацию о взрыве в Twitter. Она написала, что взрыв произошел в районе военной базы в Парчине, где Иран осуществлял ядерные испытания.
Another video. pic.twitter.com/f7goYoMkNQ— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
Жертв в результате взрыва резервуара с газом на востоке Тегерана нет, - сообщил представитель министерства обороны Ирана Давуд Абди.
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