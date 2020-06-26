У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

По словам адвоката актера, проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти.

В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, сообщает zakon.kz со ссылкой на МК.

По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, из-за плохого самочувствия Ефремов не стал просить следователей отпустить его на могилу к матери 25 июня – в годовщину ее смерти.

Пашаев отметил, что плохо с сердцем Ефремову стало накануне ночью, однако от вызова "скорой" он отказался. Адвокат не уточнил, подтвердили ли специалисты факт сердечного приступа.

По словам Пашаева, Ефремов пребывает в подавленном состоянии.

При этом адвокат ответил на критику дочери актера Анны-Марии, которая назвала его некомпетентным из-за слов об "усыновлении" детей семьи погибшего Сергея Захарова.

Пашаев объяснил, что речь шла о покровительстве, а не юридической процедуре, пишет "МК".

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