Еще 465 случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане

Всего в стране подтверждено 19750 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 465 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,4 %) среди симптомных носителей, из них:

Восточно-Казахстанская область - 54 (9,7%), Костанайская область - 25 (6,3 %), Акмолинская область - 23 (5,9%), Северо-Казахстанская область - 15 (5,2%), Павлодарская область - 25 (4,4%), Актюбинская область - 23 (3,3%), Кызылординская область - 19 (3,2%), Западно-Казахстанская область - 38 (3,0%), Туркестанская область - 20 (2,9%), город Шымкент - 36 (2,5%), Алматинская область - 15 (2,4%), Карагандинская область - 46 (2,3%), город Нур-Султан - 67 (1,9 %), Жамбылская область - 10 (1,6%), Атырауская область - 24 (1,5 %), Мангистауская область - 6 (1,3%), город Алматы - 19 (0,5%).

Всего в стране подтверждено 19750 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 3613,

в городе Алматы - 3549,

в Карагандинской области - 2080,

в Атырауской области - 1584,

в городе Шымкент - 1482,

в Западно-Казахстанской области - 1305,

в Актюбинской области - 716,

в Туркестанской области - 714,

в Жамбылской области - 647,

в Алматинской области - 645,

в Кызылординской области - 615,

в Восточно-Казахстанской области - 609,

в Павлодарской области - 593,

в Мангистауской области -462,

в Костанайской области - 420,

в Акмолинской области - 414,

в Северо-Казахстанской области - 302.

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