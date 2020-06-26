Аттракцион в Диснейленде переделают из-за обвинений в расизме

Изменению подвергнется водный аттракцион Splash Mountain в парках развлечений в Орландо и в Анахайме, тематика которого основывалась на фильме "Песня юга".

Американская компания The Walt Disney Company, владеющая сетью парков развлечений, изменит тематику аттракционов в двух своих парках развлечений после обвинений в расизме, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

Компания переформатирует водный аттракцион Splash Mountain в своих парках развлечений в двух штатах — Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида) и Disneyland в Анахайме (штат Калифорния). Тематика аттракционов, которая основывалась на фильме 1946 года "Песня юга", теперь будет посвящена чернокожей принцессе Тиане, которая является главной героиней мультипликационного фильма "Принцесса и лягушка".

Новая концепция аттракциона лишена предрассудков… Она найдет отклик и подарит вдохновение всем нашим посетителям, демонстрируя разнообразие миллионов людей, которые ежегодно приезжают в наши парки, - подчеркивается в заявлении Disney.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение к компании Disney с требованием переделать старый аттракцион в развлекательном парке Диснейленда направили активисты антирасистского протестного движения в США. Они раскритиковали аттракцион, созданный на основе известного мультфильма 1946 года "Песня Юга", который длительное время обвиняли в «расистском подходе» и некорректном отображении культуры афроамериканцев.

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