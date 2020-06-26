Европа приготовилась спасать от кризиса весь мир
ЕЦБ будет предоставлять центробанкам за пределами еврозоны кредиты.
Европейский центробанк (ЕЦБ) будет готов спасать от кризиса весь мир через новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
Сообщение было опубликовано на сайте регулятора.
EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами, - говорится в сообщении ЕЦБ.
Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".
Кредиты в рамках нового механизма будут доступны до июня 2021 года. EUREP дополнит двусторонние соглашения репо и своп-линии ЕЦБ.
Как отмечает Financial Times, решение ЕЦБ было принято в качестве меры предупреждения напряженности на валютном рынке в условиях пандемии.
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