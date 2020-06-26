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Европа приготовилась спасать от кризиса весь мир

ЕЦБ будет предоставлять центробанкам за пределами еврозоны кредиты.

Фото : imsilkroad26 июня 2020, 08:45

Европейский центробанк (ЕЦБ) будет готов спасать от кризиса весь мир через новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Сообщение было опубликовано на сайте регулятора.

EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами, - говорится в сообщении ЕЦБ.

Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Кредиты в рамках нового механизма будут доступны до июня 2021 года. EUREP дополнит двусторонние соглашения репо и своп-линии ЕЦБ.

Как отмечает Financial Times, решение ЕЦБ было принято в качестве меры предупреждения напряженности на валютном рынке в условиях пандемии.


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