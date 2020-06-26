Психиатр назвала способ обезопасить себя от "маньяков" на сайте знакомств

По мнению эксперта, если мужчина заваливает девушку тонной сообщений с рассказами о себе и массой вопросов о собеседнице, это может говорить о том, что он личность нетерпеливая и, скорее всего, очень опасная.

Психиатр, судебно-психиатрический эксперт и сексолог Анна Амбарцумян рассказала, как обезопасить себя от "маньяков" на сайте знакомств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Прежде всего, специалист советует обращать внимание на анкету мужчины. В частности, женщину должно насторожить, если потенциальный кандидат "слишком много подчеркивает собственное величие".

Большой объем анкеты означает, что он слишком сильно над ней старался, а старался, вероятнее всего, для того, чтобы произвести впечатление на свою потенциальную жертву, - объяснила психиатр.

Она отметила, что также стоит внимательно присмотреться к фотографии, и если она сделана со слишком близкого расстояния, это может значить, что за ней может скрываться "маньяк-тихушник".

Не следует забывать и об этикете личной переписки. По мнению эксперта, если мужчина заваливает девушку тонной сообщений с рассказами о себе и массой вопросов о собеседнице, это может говорить о том, что он "личность нетерпеливая и, скорее всего, очень опасная".

Вместе с тем врач отметила, что если человек отправляет свои интимные снимки, это не всегда свидетельствует о том, что они маньяки. Чаще всего это жертвы насилия.

Амбарцумян добавила, что обязательно насторожить женщину должно предложение мужчины встретиться в безлюдном месте: за городом, на даче, в лесу. Общение с таким кавалером лучше тут же прекратить.

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