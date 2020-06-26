Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Психиатр назвала способ обезопасить себя от "маньяков" на сайте знакомств

По мнению эксперта, если мужчина заваливает девушку тонной сообщений с рассказами о себе и массой вопросов о собеседнице, это может говорить о том, что он личность нетерпеливая и, скорее всего, очень опасная.

Фото : meets26 июня 2020, 08:54

Психиатр, судебно-психиатрический эксперт и сексолог Анна Амбарцумян рассказала, как обезопасить себя от "маньяков" на сайте знакомств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Прежде всего, специалист советует обращать внимание на анкету мужчины. В частности, женщину должно насторожить, если потенциальный кандидат "слишком много подчеркивает собственное величие".

Большой объем анкеты означает, что он слишком сильно над ней старался, а старался, вероятнее всего, для того, чтобы произвести впечатление на свою потенциальную жертву, - объяснила психиатр.

Она отметила, что также стоит внимательно присмотреться к фотографии, и если она сделана со слишком близкого расстояния, это может значить, что за ней может скрываться "маньяк-тихушник".

Не следует забывать и об этикете личной переписки. По мнению эксперта, если мужчина заваливает девушку тонной сообщений с рассказами о себе и массой вопросов о собеседнице, это может говорить о том, что он "личность нетерпеливая и, скорее всего, очень опасная".

Вместе с тем врач отметила, что если человек отправляет свои интимные снимки, это не всегда свидетельствует о том, что они маньяки. Чаще всего это жертвы насилия.

Амбарцумян добавила, что обязательно насторожить женщину должно предложение мужчины встретиться в безлюдном месте: за городом, на даче, в лесу. Общение с таким кавалером лучше тут же прекратить.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты