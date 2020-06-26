Антипрививочное лобби: как оно манипулирует общественным мнением?

Петиция, собравшая более 170 тысяч подписей, больше похожа на фейк, чем на реальный документ.

Новый Кодекс "О здоровье и системе здравоохранения" стал одним из самых обсуждаемых документов. В сети появилась петиция против обязательной вакцинации, а любое его открытое обсуждение в социальной сети Фэйсбук превращалось в агрессивную атаку со стороны так называемых "антиваксеров", сообщает корреспондент zakon.kz.

На поверку оказалось, что петиция, собравшая более 170 тысяч подписей, больше похожа на фейк, чем на реальный документ. И вот почему.

Напомним, голосование было открыто на сайте CizenGO, где каждый желающий мог подтвердить свое несогласие с обязательной вакцинацией. Наша редакция не видит ничего предосудительного в таких электронных документах. Смущает одно – при выражении своего мнения, человеку не обязательно проходить процесс инициализации. А значит, во-первых подписать его мог кто угодно, в том числе граждане других стран, а во-вторых, заинтересованные лица могли просто "накрутить" голоса.

Показателен момент обсуждения дырявой системы Citizen.go на странице Фэйсбук журналиста Серикжана Маулетбая. После его поста о том, что можно "накрутить" подписи под петицией, на его страницу началось "нашествие" пользователей. Публикация набрала более 700 комментариев. При, даже поверхностной, проверке оказалось, что большая часть реакций была от фейковых аккаунтов.

У большей части аккаунтов, комментирующих тему, либо не было фотографий совсем, либо их было мало, либо это была какая-то картинка. Друзей либо вообще не было, либо их было не больше 3-х. Не было постов, не посвященных теме "борьбы" с вакцинацией, а все комментарии было однотипные. Все это указывает на то, что аккаунт – бот. А, значит, выполняет чей-то заказ на создание резонанса и общественного мнения, - рассказал Серикжан Маулетбай

К слову, в среднем услуги фейковых ферм (выращивание и использование интернет-ботов) стоят от 5 млн тенге за тысячу комментариев. И кому выгодно оплачивать столь внушительный ценник для того, чтобы у казахстанцев складывалось впечатление, что последствия от вакцин у каждого второго ребенка в стране? Но именно такое ощущение возникает, когда вы читаете любые посты на тему вакцинации, куда в комментарии "прибегают" фейки по указу антиваксеров. То есть, налицо, что антипрививочное движение с помощью PR-технологий – дырявого сайта, использования фейковой фермы – пытаются придать масштаб себе и своим последователям и создать видимость общественного резонанса.

Что не так с петицией

Дело в том, что сама петиция содержит, по мнению экспертов, как минимум 5 манипулятивных утверждений и 6 ложных. Кроме того, создатели текста опираются на конспирологические теории, фейки и ненаучные данные. Но это не мешает публичным противникам Кодекса – Мурату Абенову, Каиргали Конееву, Шокану Маратулы – апеллировать к тексту петиции, которая, по сути, является набором из манипуляций и ложных утверждений.

В частности, в петиции утверждается, что "ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной". И это правда. Любое медицинское вмешательство может приводить к побочным эффектам, то есть не является на 100% безопасным. Вот только отказ от вакцины может привести к массовым необратимым последствиям.

Увеличение отказов от вакцинации приводит к образованию людей, восприимчивых к заболеваемости вакцино-управляющих инфекций. Это будет провоцировать развитие вспышек заболеваний, которые управляются вакцинами. Например, вспышка кори у нас и во многих странах связана с увеличением отказов от вакцинации родителей, - рассказала главный специалист Департамента профилактики инфекционных заболеваний НЦОЗ МЗ РК Гульмира Утепова.

Напомним, до внедрения плановой иммунизации детей инфекционные болезни были ведущей причиной детской смертности в мире. Например, корь, которая считается одной из ведущих причин детской смертности во всем мире, в 2003г. в странах Европейского региона унесла более 4,5 тысяч молодых жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, краснуха ежегодно делает калеками почти 300 тысяч детей.

Вспышки инфекционных заболеваний создают постоянную серьезную угрозу. Дифтерия, унесшая жизни десятков тысяч людей, была широко распространено в Европе в первой половине ХХ века. Начиная с 60-х годов, массовая иммунизация детей дифтерийным анатоксином привела к резкому снижению заболеваемости, а с 70-80-х годов дифтерия уже стала редким заболеванием. Инфекционные болезни продолжают уносить жизни людей, многих оставляют калеками и инвалидами. Болезни, предупреждаемые вакцинацией, можно победить и ликвидировать. Оспа, от которой ежегодно погибало 5 миллионов человек во всем мире, была полностью ликвидирована в 1978 г., и сегодня об этой болезни уже почти все забыли, - добавляет Утепова.

В заключение стоит добавить, что новый Кодекс в этой редакции невыгоден, в частности, табачным корпорациям, так как ужесточил требования, как к обычным сигаретам, так и к электронным девайсам. Это, если как в детективе, искать, кому выгодно. А кто заплатил за "общественное" мнение, остается только гадать.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!