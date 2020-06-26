Сапарбаев обратился к жамбылским аграриям

В Бесагашском сельском округе идет заметное увеличение поголовья скота.

В рамках рабочей поездки в Жамбылский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил ряд ключевых объектов Бесагашского, Акбулымского и Кызылкайнарского сельских округов и ознакомился с реализацией пилотного проекта по повышению доходов сельчан, сообщает zakon.kz.

В Бесагашском сельском округе идет заметное увеличение поголовья скота. Эта тенденция связана не столько с естественным приростом количества молодняка. Благодаря реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан местные животноводы приобрели 4767 голов КРС и МРС.

Так, индивидуальный предприниматель Рысбек Иманалиев, ставший участником пилотного проекта взял в кредит пять миллионов тенге по 2,5 процента годовых. На эти деньги приобрел пять голов КРС, пять лошадей и 10 овцематок. Сейчас в хозяйстве 15 голов КРС и 34 овец. Он их откармливает и сдает мясо на местный рынок. Предприниматель планирует создать собственную кормовую базу. Это позволит снизить себестоимость выращивания скота.

Самостоятельное производство кормов позволит нам немного сэкономить и снизить себестоимость мяса. Местные власти предлагали землю площадью 20 соток в Мойынкумском районе, но там нет воды. Нет смысла выращивать кормовые культуры в засушливой земле, да еще и так далеко, - сетует животновод.

Одним из возможных вариантов выхода из затруднительной ситуации аким области видит в эффективном использовании пустующих земель.

У округа большие перспективы. Но самая большая проблема, которая тормозит развитие сельского хозяйства — отсутствие земель у животноводов, которые могут и хотят вкладывать деньги в развитие сельскохозяйственного производства,— заметил аким области. - В Бесагашском сельском округе огромное количество пустующей земли, которая никак не используется и не обрабатывается, но у всех этих участков есть собственники. Это все чья-то земля. Необходимо провести ревизию.

Далее аким области посетил новую школу-гимназию №6 на 300 мест в этом же селе. Глава региона осмотрел учебные кабинеты и ознакомился с материально-технической базой, а также побеседовал с преподавателями новой школы - участниками программы "С дипломом в село".

В школе детей ожидают новые технологии образовательного процесса. В двухэтажном здании 18 кабинетов. В школе установлен лифт, в классах - инновационные Led-экраны, интерактивные доски, современные компьютеры. Обучение будет проходить с использованием инновационных технологий и только на государственном языке. Направление - естественно-математическое. Особенно впечатлил акима области просторный, многофункциональный спортзал, с всевозможными тренажерами. В новой школе будут учиться дети из близлежащих сел, в две смены.

В округе 1031 школьник. Всем им приходилось учиться в единственной в округе школе. Поэтому, сельчане остро нуждались в новом учреждении. Строительство этого учебного заведения началось в 2018 году. Сумма проекта 1,1 миллиарда тенге, - сказала руководитель отдела образования акимата Жамбылского района Раушан Кожамжарова.

Аким области побеседовал с одной из участниц государственной молодежной программы "С дипломом в село" Салтанат Кусевой и расспросил, как молодому преподавателю казахского языка и литературы живется на селе. Девушке выдали подъемные. После этого она получила микрокредит на жилье на льготных условиях, и сейчас проживает в купленном в селе Турксиб доме.

К слову, в Жамбылском районе трудятся 1921 преподаватель по программе "С дипломом в село".

Следующим объектом посещения стало пшеничное поле кооператива "Іске сәт". Общая площадь земель кооператива составляет 7477 гектаров. Из них на площади более ста гектаров в текущем году посеяли пшеницу, на 313 гектарах – ячмень, 200 гектарах – кукурузу, а на остальных различные виды сельхозкультур.

Далее, на площадке филиала Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства состоялся серьезный разговор. Аким области недоволен работой института и потребовал исправить недочеты, в противном случае 920 гектаров земли, выданные институту будут изъяты. Дело в том, что местные жители сетуют на то, что компания не обеспечивает потребности рынка новыми конкурентоспособными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур, а также не оказывает содействие по внедрению новых технологий для повышения урожайности. Институт возделывает лишь малую часть выделенной земли, основная же его часть фактически находится в заброшенном состоянии и не только не обрабатывается, но и стремительно зарастает камышами и кустарниками.

Здесь вы выращиваете кукурузу, сою и другие культуры. Всего понемногу. Нужно сделать акцент лишь на одной культуре. Я ожидал здесь увидеть кукурузу двух-трехметровой высоты, как вы и обещали в самом начале. Крестьяне и без науки могут достичь таких результатов, а соблюдая севообороты и выполняя многие агротехнические мероприятия, даже превзойдут качеством урожая. Вы не осваиваете выданную вам землю, в то время как местные аграрии так нуждаются в свободных площадях. Не будет результат вашей работы – не будет и поддержки, - заключил Б. Сапарбаев.

Также в рамках рабочей поездки по Бесагашскому округу аким области посетил сельскохозяйственный парк кооператива "Іске сәт". Директор данного кооператива Кадыржан Доненбаев сообщил, что членами сельхозформирования являются представители 110 крестьянских и фермерских хозяйств. Предприятие помогает фермерам в выращивании сельскохозяйственных культур и обеспечении техникой, семенами и удобрением в период весенне-полевых работ и сбора урожая. Выращенная продукция будет реализовываться через СПК "Тараз" на коммунальном рынке и социальных магазинах.

К слову, кооператив владеет 21 видом различной техники, в том числе тракторами, комбайнами, грузовыми машинами и прочими агрегатами.

Далее аким области ознакомился с работой новой высокотехнологичной теплицы местного жителя Сеилхана Кадырбаева. Стоимость проекта 11 миллионов тенге. Здесь на площади 12 соток земли выращивают несколько сортов огурцов и помидоров.

С.Кадырбаев обратился к акиму области с просьбой оказать государственную поддержку. Предприниматель планирует установить здесь систему отопления, внедрить капельное орошение и установить защитное покрытие. На это требуется дополнительно 20 миллионов тенге.

Аким области побывал и на приусадебном участке местного жителя Олжаса Абенова, который выращивает малину. Саженцами сельчанина обеспечил кооператив "Іске сәт". Аким области посоветовал фермеру всерьез заняться ягодным бизнесом, отметив, что площади, занятые малиной, в районе мизерные. Пока аграрии не оценили прелесть и выгоду этой ягоды. Хотя цена за килограмм малины сегодня составляет около 700 тенге.

Цены на малину традиционно высокие, но она вмиг разбирается с базарных прилавков. Это прибыльная культура, - отметил глава региона.

После, Б. Сапарбаев ознакомился с проводимой работой по строительству водозаборной станции мощностью 137 кубометров в час. Для того чтобы в дома жителей Акбулымского округа пришла качественная питьевая вода, необходимо построить две 150-ти метровые скважины, два резервуара по 300 метров. Этот инженерный проект обеспечит чистой питьевой водой более трех тысяч жителей района. Сдать в эксплуатацию объект планируется уже в этом году. На строительство станции по программе "Дорожная карта занятости" было выделено 640 миллионов тенге.

В завершении рабочей поездки, аким области Б.Сапарбаев ознакомился с деятельностью единственного в регионе винзавода ТОО "Винзавод Южный" в Кызылкайнарском сельском округе. Директор предприятия Евгений Артамонов рассказал гостям о технологическом процессе приготовления вина и коньяка, показал производственные цеха по разливу спиртных напитков. Винзавод производит шесть видов вин и коньяк, в месяц выпускает около 800 тысяч бутылок. Поставляет продукцию по всему Казахстану. Особый спрос жамбылские вина пользуются на юге страны. Пока завод работает только на виноматериале. Сырье поставляется из города Шымкента. Но в планах руководства самим выращивать виноградные плантации и производить белые и красные вина. Общая площадь виноградников составит 127 гектаров.

Особенности здешнего климата и благоприятная почва позволяют выращивать здесь все сорта винограда. Нам нужно возрождать эту отрасль, - отметил глава области.

В целом, в завершении рабочей поездки по району Бердибек Сапарбаев поручил ответственным лицам рационально и эффективно использовать каждый участок земли, своевременно и без потерь собрать урожай и оказать поддержку животноводам.

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