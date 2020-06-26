Конгресс США принял законопроект о реформе полиции

Документ будет направлен в Сенат, где большинство представлено республиканцами.

Палата представителей конгресса США, в которой большинство голосов принадлежит демократам, одобрила законопроект о реформе полиции в четверг, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

За принятие проекта проголосовали 236 конгрессменов, против - 181. Теперь документ будет направлен в Сенат, где большинство представлено республиканцами.

Сообщается, что эти изменения вряд ли будут рассмотрены в Сенате, также существует угроза наложения вето со стороны Дональда Трампа.

Законопроект, в частности, подразумевает запрет на применение удушающего приема, рассмотрение жалоб граждан на применение полицейскими силы, поощрения офицеров, которые вмешались в поведение коллег. Помимо этого, на работу в полицию будут принимать людей только после полной проверки биографии.

Демократическая партия инициировала реформу после массовых протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Идею поддержали бывший президент Барак Обама и кандидат на пост президента Джо Байден.

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