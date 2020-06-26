Представители Казахстана приняли участие в международной конференции Венецианской комиссии

Участники мероприятия поделились своими взглядами по толкованию конституционных положений, по конституционному контролю как средству решения интерпретационных конфликтов, по конституционной жалобе как инструменту защиты прав человека.

Актуальные вопросы демократии, конституционализма и верховенства права обсудили эксперты и ученые в ходе международной онлайн-конференции "Взаимные достижения Европейской комиссии "За демократию через право" и органов конституционной юстиции и проблем толкования в конституционном производстве", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе фонда Нурсултана Назарбаева, организаторами дискуссии, прошедшей 25 июня 2020 года, выступили Конституционный Суд Украины и Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В работе конференции приняли участие государственные деятели и ведущие ученые, иностранные эксперты и юристы-практики Республики Казахстан, Украины, Германии, Республики Молдова, Литовской Республики, Кыргызской Республики, а также представители международных организаций и фондов — Совет Европы, ОБСЕ, Немецкий фонд международного правового сотрудничества (IRZ) и др.

Члены Венецианской комиссии и ведущие эксперты-конституционалисты поделились своими взглядами по толкованию конституционных положений, по конституционному контролю как средству решения интерпретационных конфликтов, по конституционной жалобе как инструменту защиты прав человека.

Открывая онлайн-конференцию, Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий искренне поздравил Президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио с выдающимся событием – 30-летием основания Европейской комиссии "За демократию через право" и поблагодарил за весомый вклад комиссии в развитие конституционной юстиции и утверждения принципов демократии, верховенства права и защиты прав и свобод человека и гражданина на всем европейском пространстве. К поздравлениям также присоединился Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

К участникам конференции с приветственным словом обратился Президент Европейской комиссии "За демократию через право" Джанни Букиккио. Он поблагодарил Председателя Конституционного Суда Украины за возможность проведения совместного мероприятия, отметив, что это позволяет обсудить важные темы и актуальные вопросы, требующие объединения усилий для их решения.

Напомним, что Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в Совет Европы. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.

В составе Венецианской комиссии 61 страна, в том числе все государства-члены Совета Европы. В качестве ассоциированного члена в ее работе принимает участие Беларусь. Статус наблюдателя при Венецианской комиссии имеют Аргентина, Канада, Святой Престол, Уругвай и Япония. Европейский Союз, Палестинская национальная автономия и Южная Африка имеют специальный статус партнера по сотрудничеству.

Казахстан имел статус наблюдателя в Венецианской комиссии с 1998 года, а спустя четырнадцать лет стал ее равноправным членом. 13 марта 2012 года Первым Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым был подписан Указ "О членстве Республики Казахстан в Европейской комиссии за демократию через право".

Данный акт Елбасы последовал после решения Комитета Министров Совета Европы об удовлетворении соответствующей заявки Казахстана, что является свидетельством признания международным сообществом достижений Казахстана в сфере укрепления верховенства права. Членом Венецианской комиссии от Республики Казахстан является заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов.

Комиссия, в первую очередь, дает рекомендации, оказывает "срочную помощь" в области конституционного права, в частности, в вопросах подготовки проектов конституций и конституционных реформ, и в этих целях анализирует документы конституционного характера.

Участие Казахстана в работе Венецианской комиссии в качестве полноправного члена обеспечивает доступ к передовым зарубежным правовым технологиям в сфере развития национального законодательства, создает дополнительный канал осведомленности Республики о текущих проблемных вопросах других государств-участников в рассматриваемой сфере. Также это дает возможность запрашивать мнение Венецианской комиссии относительно правовых актов и законопроектов, упреждая, таким образом, возможные ошибки. Наряду с этим, статус члена Казахстана в Венецианской комиссии позволяет укреплять контакты с европейскими институтами, в том числе, для дальнейшего осуществления правовых и демократических реформ в стране, ознакомления международной юридической общественности с приоритетами нашей Конституции, — отметил в ходе работы конференции Игорь Рогов.

Также член Венецианской комиссии от Республики Казахстан добавил, что большое значение для развития правовой системы Казахстана сыграло заключение Венецианской комиссии по проекту поправок в Конституцию Республики, принятых в 2017 году. Проведенная реформа, по мнению комиссии, позволила существенно модернизировать государственный механизм в сторону его демократизации. Одним из экономически значимых результатов реформы, отметил докладчик, является также успешное функционирование созданного по инициативе Н. Назарбаева Международного финансового центра "Астана" и его правовых институтов. Нельзя не отметить преемственность в правовой политике нового руководства Казахстана. Президент К. Токаев с большим вниманием относится к деятельности международных институтов, в том числе Венецианской комиссии.

Фокусом экспертного обсуждения стали также следующие вопросы: конституционный контроль как механизм разрешения конфликта толкований, объекты толкования в конституционном производстве по конституционным представлениям, конституционным обращениям, конституционной жалобе, субъекты толкования в конституционном производстве и др.

Завершилась встреча анализом ключевых концепций верховенства права и конституционной юриспруденции.

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