Эксперт: В мире нет ни одного лекарства от коронавируса, не надо скупать антибиотики

Эксперт Рафаиль Кипшакбаев призвал казахстанцев ответственно относиться к приему лекарств и не заниматься самолечением с помощью антибиотиков.

В мире пока не зарегистрировано ни одного препарата против коронавирусной инфекции. Прием антибиотиков “для профилактики” может лишь ухудшить ситуацию, вызвав у человек резистентность и невозможность лечение тогда, когда это будет необходимо. Об этом на заседании общественного совета Фонда социального медицинского страхования заявил доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Школы общественного здравоохранения Рафаиль Кипшакбаев.

Происходит та ситуация, которую мы называем “порочным кругом”. Рост цен связан с тем, что население абсолютно бесконтрольно начинает закупать и самостоятельно использовать препараты. Запомните: на сегодня все те противовирусные препараты, которые представлены в аптеках, они от COVID-19 не помогут. Не надо их скупать! Они будут от гриппа, сезонных ОРВИ и так далее. В мире нет еще ни одного зарегистрированного лекарственного противовирусного средства, где написано, что он от коронавируса, - подчеркнул эксперт.

От ажиотажа вокруг скупки антибиотиков ситуация только ухудшается, считает Рафаиль Кипшакбаев. Во-первых, растут цены в аптеках из-за повышенного спроса. Во-вторых, у людей возникает резистентность к антибиотикам. И если человек серьезно заболеет, то ему уже не помогут азитромицин, антибиотики резерва.

Возникает такая ситуация. Вы же не привозите машину на СТО и не говорите там: "Я вот открыл Google и прочитал, и мне надо это и то сделать". А почему мы сами назначаем себе антибиотики?, - задался вопросом эксперт.

Рафаиль Кипшакбаев подчеркнул, что проблема с дефицитом лекарства заключается не только в Министерстве здравоохранения или поставщиках лекарств. По его мнению, можно регулировать цены и делать рейды по аптекам, но это не принесет результатов, пока казахстанцы не будут ответственно относиться к назначению и употреблению лекарств.

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