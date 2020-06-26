Более ста человек погибли от удара молнии за один день в Индии

Количество зафиксированных инцидентов были одними из самых высоких за последние годы.

По меньшей мере 107 человек погибли от ударов молний в северной и восточной частях Индии, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Около 83 человек были убиты в бедном восточном штате Бихар, и еще 24 умерли в северном штате Уттар-Прадеш. Еще десятки человек получили ранения.

Статистику предоставили власти на ранних стадиях ежегодного сезона муссонов. Это довольно распространенное явление в стране, однако министр по борьбе со стихийными бедствиями Бихара Лакшмешвар Рай сказал, что количество зафиксированных инцидентов были одними из самых высоких за последние годы.

Более половины погибших были из подверженных наводнениям северных и восточных районов Бихара. Рай предупредил, что число погибших может возрасти, поскольку правительство все еще ожидает сообщений о жертвах из внутренних районов штата.

В соседнем штате Уттар-Прадеш большинство погибших были жили в районе Деория, недалеко от границы с Непалом и в священном городе Прайяградж.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования семьям погибших, добавив, что правительства обоих штатов проводят срочную работу по оказанию помощи.

По последним данным, в 2018 году в Индии от удара молний погибло более 2300 человек.

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