Производство туалетной бумаги выросло на 25% в "коронавирусную эпоху"

Среди регионов РК по объемам производства лидирует Алматинская область, Алматы и Восточно-Казахстанская область.

Производство туалетной бумаги, ставшей необычайно популярной во время всеобщего карантина, выросло на 25%, также выросло производство бумажных полотенец — на 2,5% за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками energyprom.kz, сообщает zakon.kz.

Производство бумаги и бумажной продукции в РК за январь – май 2020 года в денежном выражении достигло 31,2 млрд тг, увеличившись по сравнению с январем–маем прошлого года на 19,8%. Индекс промышленного производства составил 114,8%.

Среди регионов РК по объемам производства лидирует Алматинская область: 8,7 млрд тг. Следом идут Алматы (8,1 млрд тг) и Восточно-Казахстанская область (3,8 млрд тг).

В натуральном выражении производство коробок, ящиков и сумок из гофрированных бумаги или картона составило 43,4 тыс. тонн, рост за год — на 21,5%.

Производство туалетной бумаги — самого востребованного «коронавирусного» продукта — также заметно выросло: сразу плюс 24,8% за год, до 16 тыс. тонн.

Тем временем выпуск гофрированных перфорированных бумаги и картона сократился на 28,7%, до 13 тыс. тонн.

Среди регионов РК более половины объема производства коробок, ящиков и сумок из гофрированных бумаги или картона приходится на Алматинскую область: 23,1 тыс. тонн. Следом идут город Алматы (9,5 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанская область (6,2 тыс. тонн).

Объемы производства гофрированных перфорированных бумаги и картона в рулонах или листах известны только в Павлодарской области (1,9 тыс. тонн) и Алматы (1,2 тыс. тонн). Подобные производства работают и в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях, причем именно на эти регионы приходится более 75% всего выпуска, однако данные по ним Комитет по статистике МНЭ РК не предоставил (конфиденциальны).

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