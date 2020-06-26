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Курс доллара немного снизился

Доллар подешевел на 1,62 тенге.

Фото : azh.kz26 июня 2020, 11:13

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 402 (-1,62 тенге), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 401,5-403 тенге, евро - 452-454,5 тенге, рос. рубль - 5,83 - 5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе составляют $41,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI поднялись до $39,21 за баррель.


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