Приговор китайскому миллиардеру за растление малолетней взбесил людей

Жители посчитали срок в пять лет слишком мягким.

Шанхайский суд приговорил магната в сфере недвижимости к пяти годам тюрьмы за растление малолетней. Такое мягкое наказание вызвало бурю обсуждений в Сети, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

58-летний Ван Чжэньхуа, бывший председатель холдинга Seazen Holdings и основатель Future Land Development Holdings, был приговорен к пяти годам тюрьмы 17 июня на своем первом судебном процессе, через год после того, как его арестовали за растление девятилетней девочки в одном из отелей Шанхая.

Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с несовершеннолетием потерпевшей.

Многие китайские пользователи Сети были недовольны вердиктом суда. Онлайн-опрос показал, что более 90% из 185 000 опрошенных считают пятилетнее наказание недостаточным. Около 20% полагали, что Ван должен провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Адвокат Чжэн Цзыин считает, что окончательный вердикт вряд ли будет изменен и в последующих судебных заседаниях.

Профессор государственного управления в Университете международных отношений Чу Инь заявил, что подобный приговор лишь на руку самому обвиняемому, и идет вразрез с международной практикой.

В западных странах такие преступления наказываются десятилетиями тюремного заключения, - сказал он.

Юристы, к которым обратились журналисты издания, также обвиняют адвоката миллиардера, который раскрыл некоторые детали дела, которые, по их мнению, нанесли ущерб несовершеннолетней.

В 2018 году бизнесмен занял 108-е место в списке самых богатых людей Китая по версии Forbes.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!