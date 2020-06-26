Сколько находится бессимптомный носитель коронавируса на самоизоляции
В любом случае должен быть индивидуальный подход.
Фото : vsluh.ru26 июня 2020, 11:21
На брифинге СЦК советник министра здравоохранения по кардиологии, первый заместитель председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Махаббат Бекбосынова прокомментировала вопрос, сколько времени должны находиться на самоизоляции пациенты, у которых КВИ протекает в легкой или бессимптомной форме, если возможности сделать ПЦР-тест нет, передает корреспондент zakon.kz.
По нашему протоколу изоляция оканчивается на 10-14 день, если это была бессимптомная форма или легкая не пневматическая форма. Если это легкая пневматическая форма, когда уже развилась пневмония, то все по наблюдению врача. В любом случае должен быть индивидуальный подход, - отметила Бекбосынова.
При этом она объяснила, кто относится к бессимптомным больным.
Слово "бессимптомный" говорит само за себя. Человек случайно при каком-то скрининге обнаружил, что у него этот вирус. Нужно ли лечить человека, который не имеет на данный момент проблем со здоровьем? Я думаю, что многие со мной согласятся, что принимать таблетки нужно только по показаниям. А показания - это наличие симптомов. Сейчас разработан алгоритм ведения пациента на амбулаторном этапе для разных форм. При легкой форме лекарственные препараты жаропонижающие, когда повышается температура - парацетамол, больше ничего не рекомендуется. Если у человека есть уже пневмония - это уже не бессимптомная форма. Это клинически уже очерченные формы, где применяются препараты, по назначению врача, - подчеркнула врач.
По ее словам, около 3% пациентов из бессимптомных потом госпитализируются в стационар.
Это в среднем ежедневно. Это пациенты, у которых появляются признаки тяжелой формы пневмонии. Вообще по развитию этого заболевания мы выделяем первые 7 дней - это воспалительная фаза, когда вирус уже попал в организм, но у человека может не быть никаких симптомов от 5 до 7 дней. И через 5-7 дней начинает повышаться температура, появляется кашель. Опять-таки это все индивидуально. Спустя 7 дней могут проявиться признаки пневмонии, при этих признаках нужно подключать антибактериальную терапию обязательно, подключать препараты, которые контролируют образование микротромбов. И тогда пациент уже передается в стационар. Я думаю, что очень правильная тактика, потому что это пациенты, которые в начальной стадии пневмонии попадают под контроль, начинают лечение и такую пневмонию легче контролировать, чем когда уже человек с тяжелыми симптомами, - заключила Бекбосынова.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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