Сколько находится бессимптомный носитель коронавируса на самоизоляции

В любом случае должен быть индивидуальный подход.

На брифинге СЦК советник министра здравоохранения по кардиологии, первый заместитель председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Махаббат Бекбосынова прокомментировала вопрос, сколько времени должны находиться на самоизоляции пациенты, у которых КВИ протекает в легкой или бессимптомной форме, если возможности сделать ПЦР-тест нет, передает корреспондент zakon.kz.

По нашему протоколу изоляция оканчивается на 10-14 день, если это была бессимптомная форма или легкая не пневматическая форма. Если это легкая пневматическая форма, когда уже развилась пневмония, то все по наблюдению врача. В любом случае должен быть индивидуальный подход, - отметила Бекбосынова.

При этом она объяснила, кто относится к бессимптомным больным.

Слово "бессимптомный" говорит само за себя. Человек случайно при каком-то скрининге обнаружил, что у него этот вирус. Нужно ли лечить человека, который не имеет на данный момент проблем со здоровьем? Я думаю, что многие со мной согласятся, что принимать таблетки нужно только по показаниям. А показания - это наличие симптомов. Сейчас разработан алгоритм ведения пациента на амбулаторном этапе для разных форм. При легкой форме лекарственные препараты жаропонижающие, когда повышается температура - парацетамол, больше ничего не рекомендуется. Если у человека есть уже пневмония - это уже не бессимптомная форма. Это клинически уже очерченные формы, где применяются препараты, по назначению врача, - подчеркнула врач.

По ее словам, около 3% пациентов из бессимптомных потом госпитализируются в стационар.

Это в среднем ежедневно. Это пациенты, у которых появляются признаки тяжелой формы пневмонии. Вообще по развитию этого заболевания мы выделяем первые 7 дней - это воспалительная фаза, когда вирус уже попал в организм, но у человека может не быть никаких симптомов от 5 до 7 дней. И через 5-7 дней начинает повышаться температура, появляется кашель. Опять-таки это все индивидуально. Спустя 7 дней могут проявиться признаки пневмонии, при этих признаках нужно подключать антибактериальную терапию обязательно, подключать препараты, которые контролируют образование микротромбов. И тогда пациент уже передается в стационар. Я думаю, что очень правильная тактика, потому что это пациенты, которые в начальной стадии пневмонии попадают под контроль, начинают лечение и такую пневмонию легче контролировать, чем когда уже человек с тяжелыми симптомами, - заключила Бекбосынова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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