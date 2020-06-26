В Нур-Султане наградили лучших журналистов

Мероприятие частично прошло в онлайн-формате.

Сегодня, 26 июня, в здании "ҚазМедиа орталығы" прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работников средств массовой информации, сообщает zakon.kz.

По информации МИОР РК, в мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития Аида Балаева, ответственные сотрудники профильного центрального госоргана, представители отечественных СМИ и их зарубежные коллеги. Мероприятие частично прошло в онлайн-формате.

Министр информации и общественного развития РК поздравила всех журналистов и работников СМИ с профессиональным праздником.

В последние месяцы общество вновь смогло оценить работу профессиональных работников СМИ, которые в нынешний тяжелый период с регулярным риском для собственного здоровья и жизни, работают в самых "горячих" точках выполняя свой профессиональный долг, давая людям объективную информацию и вселяя уверенность в завтрашнем дне, - отметила Аида Балаева.

В рамках торжественного мероприятия за высокий профессионализм в работе были награждены почетными грамотами и нагрудными знаками "Ақпарат саласының үздігі" журналисты: сетевого издания zakon.kz Татьяна Ковалева, телеканалов Qazaqstan и "Хабар 24" Макпал Укенова и Канат Базылханов, газет Aiqyn и "Казахстанская правда" Айтжан Муржанов и Аскар Бейсенбаев, а также еще несколько десятков их коллег из разных редакций.

Вместе с тем, впервые в этом году учреждена премия "Жігер" имени известного журналиста и общественного деятеля, лауреата премии Президента РК Бейсена Куранбека. Напомним, прием заявок работ журналистов для участия в конкурсе Премии по четырем номинациям проходил в период с 26 мая по 15 июня 2020 года.

Памятные статуэтки победителям номинаций Премии вручили обладатели нагрудных знаков "Ақпарат үздігі".

Победителями в 2020 году стали:

Мерей Шохманова (ТК "Хабар 24") в номинации "Лучший ТВ сюжет на социальную тему";

Азамат Касым (газета "Egemen Qazaqstan") - "Лучшая статья на социальную тему";

Ақжелең Рахатдинқызы (ТК "Алматы") - "Лучшая публикация на социальную тему (в социальной сети)";

Ольга Бугаева, (ИА "Pavlodarnews.kz") - "Лучшая фотография на социальную тему".

Кроме того, во время торжественного мероприятия своих коллег по цеху посредством видеоконференцсвязи поздравили журналисты отечественных СМИ, работающие в зарубежных филиалах, а именно Майра Кабиева (США), Сергей Ауслендер (Израиль), Юлия Тужилкина (Грузия), а также Жанат Эрнст (Бельгия) и Ғалымжан Қараманұлы (Великобритания).

В ходе собрания участники мероприятия отметили, что 2020 год запомнится казахстанским журналистам не только борьбой с пандемией коронавируса, но и с памятными датами, за которыми стоят годы труда и сотни профессионалов с большой буквы. Так, в этом году 100-летний юбилей отметила "Казахстанская правда", 25 лет на медийном рынке исполнилось Агентству "Хабар".

Министр информации и общественного развития Аида Балаева поблагодарила всех участников мероприятия, отметив, что в профессии журналиста работают люди со своей особой миссией, мироощущением и ценностями.

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