В Мангистауской области усилят карантин на выходные

27 и 28 июня в регионе будет приостановлено функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков.

Главный государственный санитарный врач Мангистауской области подписал постановление о введении дополнительных мер по усилению режима карантина 27 и 28 июня 2020 года, передает zakon.kz.

Постановление предусматривает продолжение режима карантина на территории области с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения.

27 и 28 июня в регионе будет приостановлено функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков.

Не будут работать:

- торгово-развлекательные центры, торговые дома (центры), за исключением расположенных в них объектов, реализующих продукты питания, лекарственные средства и медицинские изделия;

- сетевые магазины, за исключением реализующих продукты питания;

- продовольственные и не продовольственные рынки, базары;

- фитнес-центры (клубы);

Въезд в дома и зоны отдыха на всей территории Мангистауской области будет запрещен. Тем, кто находится там, нужно соблюдать социальное дистанцирование.

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