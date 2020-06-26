Обезьяны захватили город в Таиланде

Местные жители стараются по возможности не выходить на улицу.

Нехватка туристов и посетителей в тайском Лопбури вызвала огромную проблему для местных жителей, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Приматы привыкли питаться едой, которую им дают туристы. Однако из-за пандемии коронавируса ситуация кардинально изменилась, из-за чего обезьяны стали агрессивнее.

Проблема стала настолько серьезной, что местные жители стараются по возможности не выходить на улицу. Они заявляют, что в городе даже появились опасные для людей зоны.

Одна из жительница рассказала, что люди "живут в клетке, в то время, как обезьяны обитают снаружи".

Их экскременты повсюду, запах невыносим, особенно когда идет дождь, - рассказала она.

Некоторых обезьян стали кормить фаст-фудом и сладкими напитками. Однако высокое содержание сахара только раззадорило их.

Помимо этого наблюдается рост числа популяции обезьян. Дошло до того, что специалисты стали вылавливать сотни приматов и стерилизовать их для контроля численности.

Они больше походят на диких собак, чем на обезьян. Они сходят с ума из-за куска пищи. Я никогда не видел их такими агрессивными. Обычно у нас много туристов, которые кормят их. Но сейчас их очень мало из-за коронавируса, - рассказал один из жителей.

Таиланд - одна из многих стран мира, пострадавших от коронавируса. В прошлом году страна приняла 39 миллионов туристов. Однако из-за пандемии многие путешественники отменили свои планы.

Житель Таиланда Наттакит Лорвитворрават сказал, что бизнес страдает из-за того, что все остаются дома.

На пике два года назад мы принимали до 1000 клиентов в день. Сегодня, если мы обслужим 200 клиентов, мы были бы очень довольны, - признался он.

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