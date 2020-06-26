Развод настоящий: Харламов и Асмус обвинили во лжи ведущего Comment Out

Пара действительно разводится.

Шоумен, юморист Гарик "Бульдог" Харламов и актриса Кристина Асмус обвинили во лжи ведущего YouTube-шоу Comment Out Владимира Маркони. Пара подтердила, что их развод после 8 лет совместной жизни настоящий и ни в каком телешоу они не участвовали, передает zakon.kz.

Ведущий шоу дерзких розыгрышей Владимир Маркони заявил в СМИ, что Харламов и Асмус разводятся не по-настоящему, а якобы просто выполнили задание авторов программы - написать в Instagram посты о разводе. Он пообещал, что в июле выпуск программы с участием пары появится в Сети и все прояснится.

Однако такие заявления Маркони не понравились ни Харламову, ни Асмус.

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги, - написала Кристина Асмус в своем Instagram.

Харламов был более жестким в высказываниях.

Спекуляции на нашем с Кристиной Асмус разводе продолжаются, вынужден ещё раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Коммент Аут является абсолютным враньём. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите, поскольку п*****-с, - написал, как отрезал, юморист.

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