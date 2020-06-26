Более 4 млн единиц средств индивидуальной защиты хотели вывезти из Казахстана

Даже в период пандемии противоправная деятельность не прекращалась.

Преступники пытались незаконно вывезти из Казахстана более 4 млн единиц средств индивидуальной защиты. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель начальника Департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко, передает корреспондент zakon.kz.

Даже в период пандемии противоправная деятельность не прекращалась. Так, нами пресечены факты вывоза из страны более 7 млн медицинских масок, более 20 тыс. респираторов, 3 тыс. защитных костюмов, около 4 млн пар перчаток медицинского назначения, - сообщил он.

Более того, по его словам, несмотря на значительное снижение потока (количество автотранспортных средств пересекающих границу ежедневно снизилось с 20 тыс до 4 тыс.), выявляются факты и попытки пересечения границы по чужим или поддельным документам. Нарушители пытаются укрыться в автотранспорте.

Кроме того, не прекращаются попытки провоза отдельной и запрещенной к перемещению продукции.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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