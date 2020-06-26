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Полеты в Грузию отложены до 1 августа 

Это связано с текущей эпидемиологической ситуацией.

Фото : pixabay.com26 июня 2020, 12:51

Возобновление международных рейсов в Грузию откладывается до 1 августа, сообщает zakon.kz.

Ранее авиакомпания Air Astana получила разрешение грузинских властей на полеты в Грузию с 1 июля 2020 года.

25 июня Агентство гражданской авиации Грузии направило авиакомпании телеграмму о том, что все международные рейсы приостанавливаются до 1 августа 2020 года из-за текущей эпидемиологической ситуации, - сообщили в Air Astana.

Пассажиры, отмененных рейсов могут перебронировать свои билеты на рейсы в Грузию, планируемые с 1 августа 2020 года, либо изменить направление полета и перебронировать билеты на рейсы в Стамбул или Анталью (с учетом оплаты разницы в тарифах).


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