Еще одни домашние выходные ждут астанчан
Прошлые карантинные выходные показали динамику снижения и выпрямления русла заболеваемости.
Фото : astana.gov.kz26 июня 2020, 13:17
В Нур-Султане 27-28 июня будут работать только продовольственные магазины у дома, сообщает zakon.kz.
График работы с 10 до 17 часов. В выходные дни будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов.
Прошлые карантинные выходные показали динамику снижения и выпрямления русла заболеваемости. В эти выходные - 27 и 28 июня - также вводим "домашние выходные". В городе сейчас в основном два очага заражения- это семейные и коллективные. В выходные горожанам запрещается выходить из дома за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, получением медуслуг или на работу, чья деятельность разрешена. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. В продмагазинах у дома есть все необходимое, - сказала главный санврач города Жанна Пралиева.
Кроме того, 27-28 июня разрешается работа аптек и объектов общественного питания на открытом воздухе в уличном формате (летники). С учетом соблюдения строгих санитарных норм.
Также на выходных в Нур-Султане не будет работать общественный транспорт.
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