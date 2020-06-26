Вагапов Данияр назначен зампреда Нацбанка

Ранее он был заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Вагапов Данияр Валерьевич получил новую должность, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Вагапов Данияр Валерьевич назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Ранее стало известно, что он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Казахстана.

Вагапов Данияр родился 6 июня 1977 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "юрист".

Трудовой стаж:

· Ведущий специалист отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.1999-12.1999);

· Главный специалист отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (12.1999-10.2000);

· Главный специалист отдела анализа законодательства Управления нормативно-правового обеспечения Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (10.2000-12.2000);

· Начальник отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан (12.2000-2001);

· Консультант Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2002);

· Заведующий сектором Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2003);

· Директор Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан (2003-03.2006);

· Вице-президент акционерного общества "Национальные информационные технологии" (03.2006-06.2006);

· Начальник отдела малого и среднего бизнеса ТОО "Холдинговая компания ALUA" (06.2006-2007);

· Исполнительный директор ТОО "ALUA Asset Management", г. Алматы (2007-03.2008);

· Заместитель Руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, г. Астана (03.2008-11.2008);

· Начальник Юридического управления Центрального аппарата НДП "Нур Отан" (11.2008-2009);

· Заместитель руководителя Центрального аппарата НДП "Нур Отан" - начальник Юридического управления (2009-09.2013);

· Председатель Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования (27.09.2013-06.08.2014);

· Ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (13.08.2014-05.2018);

· Заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (с 05.2018)

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