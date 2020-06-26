Лязат Актаева освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Трудовую деятельность начала в 1988 году.
Фото : ПМ26 июня 2020, 14:13
Постановлением Правительства РК Актаева Лязат Мейрашевна освобождается от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба премьер-министра, Ляззат Актаева родилась в 1965 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1988) и Академию государственного управления при Президенте РК (2003).
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Трудовую деятельность начала в 1988 году акушер-гинекологом родильного дома № 3 города Алматы. В разные годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения Казахстана. На должность вице-министра здравоохранения РК назначена в феврале 2017.
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