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Лязат Актаева освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Трудовую деятельность начала в 1988 году.

Фото : ПМ26 июня 2020, 14:13

Постановлением Правительства РК Актаева Лязат Мейрашевна освобождается от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба премьер-министра, Ляззат Актаева родилась в 1965 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1988) и Академию государственного управления при Президенте РК (2003).

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Трудовую деятельность начала в 1988 году акушер-гинекологом родильного дома № 3 города Алматы. В разные годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения Казахстана. На должность вице-министра здравоохранения РК назначена в феврале 2017.


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