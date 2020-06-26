Лязат Актаева освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Трудовую деятельность начала в 1988 году.

Фото : ПМ

Постановлением Правительства РК Актаева Лязат Мейрашевна освобождается от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz. Как отмечает пресс-служба премьер-министра, Ляззат Актаева родилась в 1965 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1988) и Академию государственного управления при Президенте РК (2003). Читайте также: Марат Шоранов назначен первым вице-министром здравоохранения Трудовую деятельность начала в 1988 году акушер-гинекологом родильного дома № 3 города Алматы. В разные годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения Казахстана. На должность вице-министра здравоохранения РК назначена в феврале 2017.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке