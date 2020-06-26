Ажар Гиният назначена вице-министром здравоохранения РК

До настоящего времени занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

Постановлением Правительства РК Гиният Ажар назначена на должность вице-министра здравоохранения РК, передает zakon.kz.

Гиният Ажар родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.

В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году — НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 г. Атыpay.

С 1994 по 1999 гг. — заведующая отделением медицинской санитарной части №1 г. Актау.

В 1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

В 2001-2005 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

В 2005-2006 гг. — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.

В 2008-2017 гг. — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2017 года до настоящего времени занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

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