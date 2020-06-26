Реализация предвыборной программы Nur Otan на постоянном контроле фракции в Мажилисе

Все запланированные мероприятия будут выполнены в срок - Мамин.

Совместная работа депутатского корпуса и Правительства позволила сформировать необходимую законодательную основу Предвыборной программы Nur Otan, что сделало возможным выполнение практически всех предвыборных обязательств партии. Об этом сегодня шла речь на расширенном собрании фракции партии Nur Otan в Мажилисе, сообщает zakon.kz.

Обсуждение исполнения Предвыборной программы партии "Казахстан - 2021: Единство. Стабильность. Созидание" состоялось в режиме видеоконференции.

Участники собрания отметили, что ежемесячный мониторинг хода реализации программы, задачу проводить который поставил Первый Президент Казахстана, Лидер партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев, совместная работа депутатского корпуса и Правительства, своевременное создание необходимой законодательной основы позволили к настоящему времени выполнить 90% всех предвыборных обязательств партии.

Как заверил принявший участие в расширенном собрании фракции премьер-министр страны Аскар Мамин, все запланированные мероприятия, которые в настоящее время находятся на стадии исполнения, будут выполнены в срок.

При этом депутаты-члены фракции подчеркнули, что выполнение всех предвыборных обязательств будет оставаться на их постоянном контроле.

В своей работе над законопроектами депутаты делали акцент на поиске конкретных путей решения поставленных партией задач, закрепив, прежде всего, необходимые финансовые средства.

Вместе с тем в ходе обсуждения мажилисмены подняли вопросы насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, обеспечения казахстанцев жильем, сроков завершения интеграции информационных систем госорганов с информационной системой "Е-Халык" для обеспечения прозрачности назначения АСП, совершенствования механизма всеобщего декларирования и др.

Говоря о перспективных направлениях работы, депутаты акцентировали внимание на необходимости, в частности, активного вовлечения населения в продуктивную занятость с учетом глобальных трендов и потребностей рынка труда. Мажилисмены также считают, что для насыщения внутреннего рынка и развития экспорта необходимо разработать новый выверенный подход к развитию аграрной отрасли.

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