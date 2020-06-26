Как коронавирус повлиял на блокчейн и криптовалюту

Наметилась тенденция к ИХ использованию в медицине.

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни во всем мире. В связи с карантином практически остановилась мировая экономика, и когда она полностью восстановится, пока прогнозировать не берется никто. Отразился ли мировой коронакризис на технологии блокчепйн и криптовалютах? Безусловно. Каким образом, выяснял корреспондент zakon.kz.

Естественно, в сфере блокчейна и криптовалют также есть и положительные, и отрицательные моменты от эпидемии коронавируса. По словам технического директора криптобиржи CEX.IO Дмитрия Волкова, правительства стран и бизнесмены ускорили внедрение блокчейна в разные сферы жизни, чтобы не вынуждать население рисковать здоровьем и лишний раз выходить на улицу. Например, наметилась тенденция к ее использованию в медицине.

Достаточно много приложений с использованием блокчейн используется в медицине. Тот же Китай, который является явным лидером в технологической гонке, использовал технологию блокчейн для сбора информации о нуждах города в условиях карантина. Благодаря прозрачности системы, власти смогли отслеживать движение товаров и медикаментов, изучать потребности городов и вовремя удовлетворять их. Рынок блокчейн-приложений развивается, и каждый день создаются 10 новых программ для пользователей: от компьютерных игр до кулинарных книг, - сказал Волков.

Кроме того, заметен рост популярности к цифровым валютам центральных банков (CBDC). Карантин подстегнул государства ускориться в создании новых платежных инструментов, которые не имели бы физической формы. Все большие стран ощутило важность внедрения электронных платежных средств.

В период карантина, когда банкноты стали таким же способом передачи инфекции, как и любые другие материалы, руководство государств забило тревогу и решило массово популяризовать бесконтактные цифровые платежи. Это видно на примере Китая, который в разы ускорил запуск своей национальной цифровой валюты. Сейчас возможность запуска CBDC рассматривают Турция, Германия, Франция и некоторые другие страны. Крах фондового рынка заставил институциональных инвесторов пересмотреть свои подходы к инвестированию и обратить внимание на криптовалюты. Уже сегодня мы видим рост объемов торгов фьючерсами на биткоин на СМЕ (Чикагской товарной бирже) и на других криптовалютных биржах. В Канаде и Европе стали открываться хедж-фонды, которые предоставляют доступ к инвестированию в криптовалюты для институциональных инвесторов, - пояснил Волков.

Известно, что Китай уничтожил несколько миллионов фиатных юаней просто потому, что банкноты вступали в контакт с людьми, зараженными коронавирусом. В случае с криптовалютами это невозможно. Поэтому Поднебесная ускорила темпы создания собственной криптовалюты, и уже в мае сотрудники городских администраций некоторых провинций получили зарплаты в цифровых валютах.

Также было заметно повышение интереса к криптовалютам со стороны пользователей. Только на одной международной криптобирже зафиксировано рекордное количество уникальных пользователей. Кроме того, средний размер дневного оборота на человека непрерывно увеличивается с февраля 2020 года, в то время как на протяжении всего 2019 года он практически не менялся, а количество расчетов в USDT неуклонно растет, начиная с февраля.

Но есть и негативные стороны. В марте, после краха фондового и сырьевого рынков, обрушился и рынок криптовалют. Некоторые проекты, особенно в сфере DeFi, не смогли пережить кризис и были вынуждены уйти с рынка. Некоторые инвесторы потеряли значительную часть прибыли после падения курса криптовалют. Волатильность рынка, которая и до пандемии была достаточно высокой, еще больше увеличилась. Все это негативно влияет на рынок криптовалют. Поэтому дать однозначную оценку влияния пандемии коронавируса на рынок пока невозможно, - заключил Дмитрий Волков.

Альберт Ахметов

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