Гроза, шквал и град ожидаются с разу в нескольких областях Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких регионах нашей республики. Об этом сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

Так 27 июня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Кызылординской области 27 июня местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 15-20, местами 25 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с с пыльной бурей. Вероятность шторма 90-100%.

В Восточно-Казахстанской области 27 июня местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 27 июня ожидается гроза, шквал, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!