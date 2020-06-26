Американцы могут лишиться доступной медпомощи от Обамы

Трамп обратился в Верховный суд с просьбой признать недействительной программу Obamacare.

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой признать недействительной программу Obamacare, которая предоставляла медицинскую страховку миллионам американцев, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

По мнению Трампа, программа стоит слишком дорого. Глава Белого дома пообещал другую программу на замену, сохранив некоторые эффективные моменты.

В соответствии с этим законом миллионы людей в Соединенных Штатах должны приобрести медицинскую страховку или столкнуться с налоговым штрафом.

Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден заявил , что вылечившиеся от коронавируса могут потерять свое всестороннее медицинское обслуживание, если закон будет отменен.

Они будут жить в тисках между наследием Трампа: его неспособностью защитить американский народ от коронавируса и его желанием отнять защиту здравоохранения у американских семей, - сказал Байден.

В США зафиксировано 2,4 млн подтвержденных случаев заражения и 122 370 смертей - больше, чем в любой другой стране.

Но истинное число инфекций, скорее всего, будет в 10 раз выше заявленной цифры, согласно последней оценке чиновников сферы здравоохранения.

Отмечается, что Верховный суд вряд ли рассмотрит отмену закона до выборов в ноябре.

Здравоохранение станет одним из ключевых вопросов на ноябрьских президентских выборах.

Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении был подписан предшественником Дональда Трампа Бараком Обамой в 2010 году. Реформа здравоохранения считается главным достижением его срока.

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