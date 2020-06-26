Врач, приехавший к родителям в отпуск и заразивший их КВИ, скончался в Кокшетау
Также скончались его отец и мать.
Фото : РСК Алматы26 июня 2020, 15:37
Столичный врач, заразивший коронавирусом мать и отца, скончался в Кокшетау. Об этом журналисту МИА "Казинформ" рассказала главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, сообщает zakon.kz.
По словам Айнагуль Мусиной, 49-летний врач из Нур-Султана приехал к родителям в отпуск и находился в Кокшетау две недели.
Потом отец его поступает в больницу, там у него оторвался тромб и он скончался. После этого КВИ заболела мать. Женщина также скончалась. Сам мужчина тоже умер. Его сестра сейчас болеет КВИ, и ее состояние оценивается как средней степени тяжести. У нее на работе сотрудник и подруга также заразились КВИ. Кроме того, в отпуск мужчина приехал с другом. У того семья тоже вся положительная, - рассказала Айнагуль Мусина.
За последние сутки в РК зарегистрировано 11 летальных случая КВИ, один из них - в Акмолинской области. Всего по РК зарегистрировано 147 летальных случаев.
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