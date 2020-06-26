В Казахстане предотвратили нерациональную трату бюджета на сумму более 4,2 млрд тенге

Подозрительные договоры госзакупок отбираются системой НПП "Атамекен", которые формируют "группу риска" с высокой вероятностью коррупции.

Территориальными подразделениями Агентства по противодействию коррупции предотвращена нерациональная трата бюджета на сумму более 4,2 млрд тенге, сообщила на брифинге офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Айнагуль Карипова, передает корреспондент zakon.kz.

Аналитическая система "Единое окно закупок" НПП "Атамекен", используемая аналитиками антикоррупционной службы, позволяет сформировать "группу риска" с высокой вероятностью коррупции. Далее наши сотрудники в "ручном" режиме проводят сравнение техспецификаций аналогичных договоров, ценовых предложений идентичных товаров, работ, услуг. Результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из "группы риска". Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону "адекватной" цены, — объяснила Карипова.

В пример она привела факты, когда заказчики осуществляют закуп по цене выше средней на 460%. Так, по ее словам, акимат города Рудного приобрел спортивную одежду на 4,9 млн тенге, завышение составило порядка 3,8 млн тенге.

Далее Управление здравоохранения Атырауской области в период пандемии COVID-19 приобретает детское питание по цене 5200 тенге при розничной цене 3700 тенге. В ходе мониторинга особое внимание было обращено к закупкам Управления энергетики и коммунального хозяйства по содержанию зеленых насаждений в Шымкенте. Если в прошлые годы данные затраты на всю территорию города, а это 110 объектов, составляли порядка 900 млн тенге, то в этом году только на содержание растений одной улицы и трех объектов мегаполиса выделено более 1 млрд тенге, — сказала офицер по особо важным делам.

Она добавила, что после вмешательства Антикоррупционной службы закупки отменили.

В целом, только за этот год усилиями территориальных подразделений Агентства предотвращена нерациональная трата бюджета на сумму более 4,2 млрд тенге. Антикоррупционный мониторинг по линии закупок уже доказал свою эффективность как инструмент ценового комплаенса. Работа продолжается, — отметила Карипова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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