Сотрудники аппарата акима Каракиянского района украли более 18 млн тенге

Они незаконно перечисляли к себе на счет отпускные, зарплаты и т.д.

Сотрудники аппарата акима Каракиянского района перечислили на свои счета более 18 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Мангистауской области ранее с направлением в суд завершено расследование в отношении главного бухгалтера ГУ "Аппарат акима Каракиянского района" Байтузеловой Р. и статиста Базарбаевой Р.

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 18 745 011 тенге, путем незаконного перечисления их на карточный счет в виде заработной платы, отпускных, премиальных выплат и командировочных расходов, - отметили в ведомстве.

15 июня приговором Каракиянского районного суда Байтузелова за хищение в особо крупных размерах осуждена к 7 годам лишения свободы (На основании ч.1 ст.74 УК РК отбывание наказания в виде лишения свободы Р.Байтузеловой сроком до пяти лет отсрочено до 28.06.2031 года до достижения четырнадцатилетнего возраста ее сына 2017 года рождения). Базарбаева за хищение с использованием служебного положения осуждена к 4 годам ограничения свободы.

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