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Продажа земель близ аэропорта Алматы: выявлена деятельность ОПГ

Расследование продолжается.

Фото : inform-ua.info26 июня 2020, 15:52

Продолжается расследование по факту незаконной передачи в частные руки госсземель около аэропорта Алматы, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области, бывших главных специалистов ГУ "Аппарат акима Панфиловского сельского округа Талгарского района" по подозрению в участии в организованной преступной группе, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Они в период времени 2015-2019 гг. в составе организованной преступной группы под руководством бывшего акима Панфиловского сельского округа, в окрестностях с. Кызылту Талгарского района и аэропорта Алматы путем предварительного незаконного изъятия из земель государственного фонда распродали в пользу потенциальных покупателей 191 земельный участок для строительства жилых объектов, общей площадью 12,733 га, тем самым причинив тяжкий вред охраняемым интересам государства, - сказано в сообщении.

Расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

20 февраля этого года стало известно, что тогда еще действующий замакима Рысбеков задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Он подозревается в том, что занимая должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, в 2017 году незаконно согласовал схему застройки 16 участков земли, площадью порядка 1 гектара, расположенного в Панфиловском сельском округе, вблизи международного аэропорта Алматы.

В начале 2020 года пассажирский самолет потерпел крушение в Алматы, врезавшись в дом, незаконно построенный в непосредственной близости к аэропорту.


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