Юрту планировали купить по цене однокомнатной квартиры в Шымкенте

Шымкентский городской дом культуры закупил услуги у одного источника на проведения мероприятий в этноауле на сумму 334 млн тенге. Договор был заключен 13 марта и уже 30 % выплачено несмотря на ограничительные карантинные меры.

В ходе мониторинга в антикоррупционной службе выявили договор на проведение мероприятий в городе Шымкент с завышенными ценами, сообщила на брифинге офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Айнагуль Карипова, передает корреспондент zakon.kz.

Шымкентский городской дом культуры закупил услуги у одного источника на проведения мероприятий в этноауле на сумму 334 млн тенге. Заключение прямого договора с поставщиком обосновано наличием свидетельства об авторском праве на сценарное произведение, однако интерес вызывают даты, — рассказала Карипова.

Так, по ее словам, объект интеллектуальной собственности, то есть сценарий, был создан 1 марта, свидетельство зарегистрировано 3 марта, а пункт плана закупок указанных услуг 2 марта. Непосредственно сам договор был заключен 13 марта и уже 30% выплачено несмотря на ограничительные карантинные меры.

В рамках договора запланировано восемь концертных программ. Только на установку 10 юрт выделено порядка 55 млн тенге. Одна из них приобретается по стоимости однокомнатной квартиры в Шымкенте за 6,5 млн тенге. Подобные закупки в других регионах проводятся как минимум два раза дешевле. На оформление всей декорации выделено более 200 млн тенге. Здесь вывод очевиден. Хочу отметить, что в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, действие данного договора приостановлено, — отметила офицер по особо важным делам.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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