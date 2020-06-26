В селе Алматинской области жалуются на отсутствие питьевой воды

Власти встретились с местными жителями и пришли к соглашению о прокладке нового водопровода.

В поселке Бесагаш, что в Алматинской области вот уже месяц нет питьевой воды, утверждают местные жители. Они обратились с просьбой к Президенту Касым-Жомарту Токаеву разобраться с этой ситуацией. Но в акимате говорят, что вопрос решен. Власти уже встретились с местными жителями и пришли к соглашению о прокладке нового водопровода, передает zakon.kz.

Житель Бесагаша Бахыт Карашев говорит, что вот уже месяц у них в поселке нет питьевой воды. Акимат Талгарского района подвозит водовоз, но этой воды катастрофически не хватает.

С 23 мая по сегодняшний день у нас в поселке отсутствует вода. Мы находимся в Бесагаше, это буквально 1 километр от границы города Алматы. Акимат один раз в неделю отправляет водовоз. Этот водовоз на 300 домов. Кто литр, кто два успевает заправиться и все, водовоз уезжает. Когда мы поднимаем шум, они на полчаса-час дают воду, как все заканчивается, сразу воду отключают, - сказал он.

От безысходности жители обратились к президенту, премьер-министру, акиму Алматинской области и заместителю председателя партии Нур Отан. В обращении они просят "разобраться" с ситуацией и "наказать всех виновных лиц".

Замакима Талгарского района Кайдар Абдыханов сообщил, что воды нет не во всем поселке, а на 3-4 улицах. Это произошло из-за того, что летом идет большое потребление воды и нижний уровень водозаборного бассейна не успевает наполниться.

Идет большое потребление воды, сейчас же жарко, многие люди поливают с крана газоны. Вода у нас периодически отключается и мы не можем стабилизировать.Только на 3-4 улицах воды нет. Но у них вечером она появится, потому что нижний уровень должен подняться до двух метров воды. Вода будет поступать, но если нижний уровень бассейна ниже двух метров уйдет, опять насос остановится и возможно возникнет сбой воды. Мы сейчас этим и занимаемся, - сказал накануне замакима.

Он опроверг информацию о том, что воды нет в течение месяца. По его словам, люди бы так долго не терпели.

Сегодня, 26 июня, в акимате Талгарского района сообщили, что систему водоснабжения села Бесагаш обслуживает ТОО "ТасКумСу".

5 июня ночью из-за сильного ветра произошел порыв линии электропередач. Это привело к отключению света и на водозаборном сооружении вышла из строя насосная станция. К утру того же дня все починили и включили свет, к обеду подали воду.

В акимате района решили с 11 по 13 июня провести ремонт на водопроводной сети сел Бесагаш и Туздыбастау. На это время приостановили подачу воды, организовали подвоз водовозов.

Затем власти встретились с местными жителями и пришли к соглашению о прокладке нового водопровода от водозаборного сооружения до резервуаров села Бесагаш. Эти работы будут проведены за счет местных жителей.

Также согласно договора №102 от 13 декабря 2019 года подрядной организацией ТОО "Институт инженерного проектирования" разрабатывает проект "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Бесагаш (южная часть)". Стоимость работ 23,9 млн. тенге. Работы по проектированию будут завершены 30 ноября 2020 года, - говорится в сообщении.

Проведение строительно-монтажных работ запланировано на 2021 год.

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