В хищении 98 млн тенге подозревают сотрудников Кызылординского облздрава
Окончательное решение будет вынесено судом.
Фото : 1ul.ru26 июня 2020, 15:58
Должностных лиц управления здравоохранения Кызылординской области подозревают в хищении более 98 млн тенге, сообщает zakon.kz.
Департаментом Антикоррупционной службы области начато досудебное расследование.
Их подозревают в хищении в 2019 году бюджетных средств в сумме 98,2 млн тенге, путем приобретения медицинских изделий у ряда частных компаний по завышенной стоимости.в нарушение норм Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг", - отметили в ведомстве.
Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029484-3923a264ef013e2496b6f0c6b70aafbf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...