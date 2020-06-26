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В хищении 98 млн тенге подозревают сотрудников Кызылординского облздрава

Окончательное решение будет вынесено судом.

Фото : 1ul.ru26 июня 2020, 15:58

Должностных лиц управления здравоохранения Кызылординской области подозревают в хищении более 98 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы области начато досудебное расследование.

Их подозревают в хищении в 2019 году бюджетных средств в сумме 98,2 млн тенге, путем приобретения медицинских изделий у ряда частных компаний по завышенной стоимости.в нарушение норм Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг", - отметили в ведомстве.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.


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