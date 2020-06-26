В Рудном отдел внутренней политики "попался" на создании фейковых аккаунтов 

Сейчас заключено дополнительное соглашение без услуги по созданию таких аккаунтов.

Отдел внутренней политики города Рудный попался на создании фейковых аккаунтов для комментирования и создания положительного имиджа. Об этом сообщила на брифинге офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Айнагуль Карипова, передает корреспондент zakon.kz.

Вызывает недоумение закупка городского отдела внутренней политики города Рудный услуг по информационному мониторингу и созданию 4 фейковых аккаунтов для комментирования. По сути государственное учреждение за бюджетные деньги создает себе положительный имидж, — сообщила Карипова.

По ее словам, заказчик в данном случае сослался на техническую ошибку спецификации.

Это еще раз говорит о том, что ответственные лица подписывают план договора, не читают или сознательно допускают такие промахи. Сейчас заключено дополнительное соглашение уже без услуги по созданию таких аккаунтов. Как итог, государство теряет не только деньги, но и доверие людей, — отметила офицер.

В качестве другого примера с подозрительными договорами в сфере госзакупок привели закуп бытовой техники с завышенными ценами в Атырауской области.

В условиях пандемии и экономии бюджета внимание привлекают закупки дорогостоящей бытовой техники управления здравоохранения Атырауской области. Объявлен закуп стиральных машин по цене 223 тыс. тенге за единицу при средней стоимости аналогичной техники в 170 тыс. тенге. Возможная экономия позволила бы приобрести еще одну стиральную машину. Рекомендации антикоррупционной службы области осталось без ответа, — заключила Карипова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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