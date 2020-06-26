Казахстанец осужден за подстрекательство к взятке за выдачу вида на жительство гражданам КНР
По версии следствия, мужчина подозревался в получении денежных средств путем мошенничества в сумме 80 тыс. тенге.
Фото : mail.kz26 июня 2020, 16:24
Казахстанец осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки за выдачу вида на жительство четырем гражданам КНР, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Алматинской области ранее завершено досудебное расследование в отношении Тоқтамұратұлы А., по факту совершения коррупционного преступления, — сообщил Бигайдаров.
По его словам, мужчина подозревался в получении денежных средств путем мошенничества в сумме 80 тыс. тенге под предлогом передаче должностным лицам, за выдачу вида на жительство в Республике Казахстан четырем гражданам Китайской Народной Республики.
11 июня приговором Ескельдинского районного суда Алматинской области Тоқтамұратұлы осужден к штрафу в размере 300 МРП и 800 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — заключил следователь.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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