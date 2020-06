Футбольный клуб попросил прощения за бен Ладена на трибунах

Английский футбольный клуб "Лидс Юнайтед" принес извинения после того, как пользователи заметили картонного Усаму бен Ладена на трибунах, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Дело в том, что зрителям запрещено посещать футбольные матчи из-за коронавируса. Многие футбольные клубы предложили фанатам выкупать места на стадионах, куда устанавливались ростовые фигуры болельщиков в клубных цветах.

"Лидс Юнайтед “выставил на продажу 15 000 мест на своем стадионе Элланд-Роуд на время последних пяти матчей лиги Sky Bet Championship. Место продавалось за 25 фунтов стерлингов (12 500 тенге).

Акция проходила с успехом, пока в один момент внимательные пользователи не заметили картонного Усаму бен Ладена.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw