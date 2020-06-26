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Девушка умерла от пневмонии в Нур-Султане

Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась 25 июня.

Фото : Pixabay26 июня 2020, 16:48

25-летняя жительница столицы умерла от пневмонии, передает zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Нур-Султана.

19 июня ее доставили на станцию медицинской помощи и госпитализировали в 1 горбольницу в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

При поступлении были жалобы на отдышку, чувство нехватки воздуха, наблюдалось повышение температуры тела и выраженная слабость. Тяжелое состояние было обусловлено дыхательной недостаточностью, - сообщили в управлении.

Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась 25 июня. У пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени тяжести, дыхательная недостаточность.


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