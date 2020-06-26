В МИД прокомментировали информацию о 50 казахстанцах с COVID-19, прилетевших в Турцию
В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с КВИ".
Фото : Pixabay26 июня 2020, 17:05
В Министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о якобы госпитализированных казахстанцах в Анталии, передает zakon.kz.
Скриншот с комментарием из соцсетей опубликовал журналист Михаил Козачков в Telegram-канале. В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с КВИ".
Наши дипломаты в Анталии сейчас выясняют обстоятельства, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
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