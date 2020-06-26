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В МИД прокомментировали информацию о 50 казахстанцах с COVID-19, прилетевших в Турцию

В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с КВИ".

Фото : Pixabay26 июня 2020, 17:05

В Министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о якобы госпитализированных казахстанцах в Анталии, передает zakon.kz.

Скриншот с комментарием из соцсетей опубликовал журналист Михаил Козачков в Telegram-канале. В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с КВИ".

Наши дипломаты в Анталии сейчас выясняют обстоятельства, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.


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