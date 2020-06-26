В МИД прокомментировали информацию о 50 казахстанцах с COVID-19, прилетевших в Турцию

В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с КВИ".

В Министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о якобы госпитализированных казахстанцах в Анталии, передает zakon.kz.

Скриншот с комментарием из соцсетей опубликовал журналист Михаил Козачков в Telegram-канале. В комментарии говорилось о якобы 55 людях, "которые прилетели из Казахстана в Анталию, госпитализированы с КВИ".

Наши дипломаты в Анталии сейчас выясняют обстоятельства, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!