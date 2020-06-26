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Туристические места и набережные в Алматы будут открыты на выходные

Кроме озера Сайран.

Фото : twitter26 июня 2020, 17:26

В Алматы на грядущие выходные не закроют туристические места и набережные, передает zakon.kz.

Туристические места и набережные будут открыты, кроме озера Сайран, сообщили в городском акимате.

Озеро Сайран было закрыто ранее из-за выявленных там опасных для здоровья человека микроорганизмов.

Вечером 26 июня акимат Алматы сообщил, что 27-28 июня в городе вновь введут ограничения.


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