Международная организация оценила работу Агентства в продвижении идеологии добропорядочности

Республиканская акция "Час добропорядочности" проводится ежеквартально.

26 июня текущего года Агентством по делам госслужбы совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности проведен вебинар по образовательным вопросам предупреждения коррупции, честности и этики, передает zakon.kz.

В совещании приняли участие представители Министерства образования и науки, руководители областных управлений образований и территориальных департаментов Агентства.

В ходе вебинара директор Департамента добропорядочности Ғанижан Асанұлы отметил, что Агентство уделяет особое внимание сфере образования как ключевой платформе развития человеческого капитала.

Так, во всех учебных заведениях страны действуют клубы "Адал ұрпақ" и "Саналы ұрпақ", которые насчитывают порядка 8 тысяч молодежных объединений, продвигающих идеологию добропорядочности.

Ежеквартально проводится республиканская акция "Час добропорядочности".

Утверждены стандарт открытости и прозрачности, методика выявления и урегулирования конфликта интересов в вузах, которые позволят устранить коррупционные риски в этой сфере.

Руководитель республиканского проектного офиса "Саналы ұрпақ" Кайыржан Токушев рассказал о работе по сертификации вузов согласно международному антикоррупционному стандарту ISO 37001.

В ходе совещания экспертами УНП ООН были презентованы механизмы для предупреждения коррупции среди молодого поколения, в том числе видеоматериалы и интерактивная "Игра на Честность".

Руководитель Программного офиса УНП ООН в Республике Казахстан Навид Риаз высоко оценил работу Агентства в вопросах продвижения идеологии добропорядочности в сфере образования.

По итогам совещания стороны договорились о совместной работе, в том числе в рамках проекта "Часа добропорядочности".

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