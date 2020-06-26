Стали известны лауреаты конкурса среди журналистов Nur Sunkar-2020

Всего было подано 135 заявок и 355 материалов,

Ежегодный республиканский конкурс среди журналистов Nur Sunqar, проводимый партией Nur Otan, состоялся в 11-й раз. Накануне профессионального праздника - Дня работников средств массовой информации, 26 июня 2020 были названы лауреаты, передает zakon.kz.

Всего было подано 135 заявок и 355 материалов, из них авторитетное жюри выбрали победителей в 9 номинациях. Каждый из победителей конкурса получит статуэтку Nur Sunqar и приз в виде миллиона тенге.

Сегодня премия по праву стала одной из самых престижных и имеет большую популярность у журналистского сообщества. NUR SUNQAR – это признание труда и вклада работников медиа-сообщества в поддержку проводимых в стране реформ, в успешную реализацию общественно-значимых проектов и обеспечение обратной связи от населения. В этом году конкурсная комиссия учредила несколько новых номинаций: "Алғы шеп" – за самоотверженный труд по освещению ЧС", "Біз біргеміз" – за лучшее освещение волонтерской работы, "Лучший материал о "перезагрузке" партии" — за лучшее освещение деятельности партии и новых партийных инициатив, — написал на своей страничке в Facebook первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса организаторам пришлось отказаться от традиционного торжественного вручения премий.

Список лауреатов премии Nur Sunqar-2020 выглядит так:

1) Саламат Омаш, РТРК "Qazaqstan" в номинации "Телевизия үздігі" – лучший телевизионный журналист.

2) Айгүл Аханбайқызы, газета "Егемен Қазақстан" в номинации "Ұшқыр қалам" – лучший журналист газеты.

3) Абдреева Ляззат Толегеновна, "Радио NS" в номинации "Үнжария" – лучший журналист радио.

4) Ахметов Альберт Рашитович, "Zakon.kz" в номинации "QazNet үздігі" – лучший журналист интернет-издания.

5) Нұрислам Мәуленұлы Ғұмар, Атырауский областной филиал РТРК "Qazaqstan" в номинации "Лучший материал о "перезагрузке" партии".

6) Серик Малеев, интернет газета "Алтын Орда" в номинации "Елбасы салған сара жол" – за лучшее освещение деятельности Елбасы.

7) Айдос Жұқанұлы, РТРК "Qazaqstan" в номинации "Блогосфера үздігі" – лучшая публикация в социальных сетях.

8) Әлімжанова Ирина Советжанқызы, "31 канал" в номинации "Алғы шеп" – за самоотверженный труд по освещению ЧС".

9) Тұрсынғазина Әсел Тұрсынғазықызы, Телеканал "Хабар" в номинации "Біз біргеміз" – лучшее освещение волонтерской работы.

Лидер нашей партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда желал журналистам, чтобы их творческое слово отзывалось добрыми делами на благо нашей страны и народа. Именно поэтому конкурсная комиссия отбирала лучших мастеров пера и слова, внесших значительный вклад в освещение актуальных вопросов развития нашей страны, - прокомментировал Бауыржан Байбек.

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