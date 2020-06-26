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Японский коллайдер побил рекорд БАК

Специалисты смогли добиться от устройства максимальной эффективности работы, установив рекорд.

Фото : Eto shorcy/CC BY-SA via Wikimedia Commons26 июня 2020, 18:07

Коллайдер SuperKEKB, расположенный в Лаборатории физики высоких энергий в Японии, установил рекорд светимости, передает zakon.kz со ссылкой на сайт учреждения.

Электрон-позитронный коллайдер SuperKEKB продемонстрировал рекордную светимость - 2,40 x 1034см–2с–1. Этот показатель демонстрирует количество взаимодействий частиц в секунду и характеризует эффективность работы устройства.

SuperKEKB побил рекорд самого большого в мире Большого адронного коллайдера, установленного в 2018 году. Тогда ускоритель частиц продемонстрировал светимость в 2,14 x 1034 см–2с–1.

Ученые подчеркивают, что у коллайдера очень много параметров и систем, от настроек которых зависит эффективность работы устройства. В будущем специалисты планируют достигнуть в 40 раз большей светимости.

В проекте участвуют около тысячи ученых из почти 120 научных учреждений из разных стран.


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