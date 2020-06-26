В Туркестанской области будут штрафовать владельцев аптек за завышение цен на лекарства

В настоящее время на территории области обслуживают 924 аптеки.

В Туркестанской области с целью предотвращения дефицита лекарств, связанных с пандемией, дополнительные препараты выдаются из специального фонда. Власти региона намерены следить за тем, чтобы количество лекарственных средств в аптеках было достаточным и не превышало предельных цен, передает zakon.kz.

В настоящее время на территории области работают 924 аптеки. При несоблюдении требований к аптекам принимаются меры, сообщил заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Туркестанской области Даулет Тагыбаев.

Назначение лекарственных средств производится в поликлиниках и на основании рекомендаций профессиональных специалистов. В случае нерецептурного освобождения лекарственных средств антибиотиков в розничной торговле в соответствии с пунктом 1 статьи 426 Кодекса РК об административных правонарушениях применяется административная мера. Штраф на обслуживающее лицо -70 МРП, на должностное лицо -100 МРП, на малое предприятие -130 МРП, на среднее - 200 МРП, на крупное -1000 МРП. Если этот факт повторится в течение 1 года, то для предпринимателей, занимающихся фармацевтической деятельностью, будет приостановлена лицензия на фармацевтическую деятельность до 6 месяцев, - сказал Даулет Орынбайулы.

Кроме того, будут приняты меры к владельцам аптек, которые превысили предельные цены на лекарства. Любой гражданин имеет право и возможность контролировать предельные цены на лекарственные средства, реализуемые или отпускаемые в розницу, путем загрузки мобильного приложения "dariKZ" в сети андроид. Если цена превышает предельную сумму, можно получить квитанцию и обратиться в рамках закона.

В связи с увеличением заболеваемости пневмонией в областном центре, акиматом города создана рабочая группа, совместно со специалистами отдела контроля за фармацевтической деятельностью Департамента проводится мониторинг цен на лекарственные средства в розничной торговле. Мониторинговая группа может представить заключение в случае выявления фактов необоснованного повышения цен на отпускаемые лекарственные средства в аптеках, занимающихся розничной торговлей. Согласно представленному заключению, в рамках закона будут приняты соответствующие меры, - сказал заместитель руководителя департамента.

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