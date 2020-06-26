В Петропавловске привлекли к ответственности хулиганов, бивших лежащего человека

Они были помещены в комнату временного задержания, собранный материал направлен в суд.

Полицейские Петропавловска нашли и привлекли к ответственности хулиганов, бивших лежащего человека. В социальных сетях видеоролик об этом инциденте в 20-м микрорайоне, вызвал большой резонанс, передает zakon.kz.

По данному инциденту двое горожан 1986 г.р. привлечены к ответственности по ст. 667 Кодекса РК об административных правонарушениях "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя", один — по ст. 434 "Мелкое хулиганство". На момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в департаменте полиции.

Они были помещены в комнату временного задержания, собранный материал направлен в суд. Полицейские ведут мероприятия по установлению личности потерпевшего.

В установлении обстоятельств произошедшего видеозапись сыграла важную роль, — сказал первый заместитель начальника ПД СКО полковник полиции Каната Айтбаев. — Вместе с тем отмечу, что без обращения на канал "102" данный ролик остался бы очередным примером негативного контента в соцсетях. Известно немало случаев, когда пользователи ограничивались публикацией записей различных инцидентов только ради привлечения внимания аудитории к своим аккаунтам. Между тем административное или уголовное производство требует твёрдых оснований: заявления, медицинского освидетельствования, других зафиксированных фактов и обстоятельств.

Похожий случай произошел в районе ТД "Сокол". Видеозапись, сделанная 9 июня, была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей.

Как сообщил заместитель начальника МПС Первого отдела полиции УП г. Петропавловска подполковник полиции Анарбек Байгутдинов, заявление в полицию не поступало. Стражам порядка потребовалось несколько дней для установления участников и всех обстоятельств драки. В настоящее время, в связи с отсутствием претензий со стороны потерпевшего, уголовное производство по данному факту прекращено, выделен административный материал по ст. 434 КРКоАП.

Полицейские обращаются к жителям области: если вы стали свидетелем происшествия, не ограничивайтесь видеофиксацией, сделайте сообщение на канал "102". Своевременное обращение в полицию в разы увеличивает вероятность быстрого установления обстоятельств и передачи подозреваемых судебных органам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!